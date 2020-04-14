2020-04-14T15:10:42+03:00
Общество

Специалисты ООО «КВС» производят замену водопровода по улице Клочкова

Ольга Симонова
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В ходе реализации производственной программы ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» осуществляет перекладку внутридворовых коммуникаций по улице Клочкова, 24. Изношенный стальной водопровод будет заменен на современную полиэтиленовую трубу d63 мм протяженностью 60 метров. Старая труба имеет высокую степень износа. Часто по указанному адресу происходили аварийные ситуации, которые доставляли жителям значительные неудобства.

Работы по замене коммуникаций производит новая спецбригада ООО «КВС», которая была создана 1 апреля этого года. Для специалистов закуплено новое оборудование. Работники предварительно прошли дополнительное обучение по сварке полиэтиленовых труб в ГИПРОНИИГАЗ.

Напомним, в этом году ООО «КВС» в ходе реализации производственной программы уже заменило аварийные водопроводные коммуникации в некоторых дворах по улице Соборная, улице Стахановская, улице 7-я Нагорная, улице Ростовская, Крымскому проезду и другим.

Обращаем внимание потребителей, что с апреля абоненты ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» могут задать любой интересующий их вопрос (о пониженных параметрах ХВС, подать заявку на опломбировку приборов учета или получить информацию о подключении услуг ООО «КВС») по единому круглосуточному телефону контакт-центра компании (8452) 32-00-00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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