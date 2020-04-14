В Саратове задержан сбытчик героина
В Саратове полицейские задержали гражданина по подозрению в сбыте героина.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, рецидивист раскладывал наркотики в тайники по городу.
При досмотре у него обнаружили три свертка с неизвестным веществом. Он показал места, куда клал дозы, изъято 11 свертков, в которых лежало около 25 грамм героина.
На злоумышленника завели уголовное дело, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU