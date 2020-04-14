Дистанционное обучение в Саратове: министр образования области предложила снизить нагрузку по трем предметам

14 Апр 2020 2020-04-14T15:04:13+03:00

Она сказала об этом во время видеоконференцсвязи

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Министр образования Саратовской области Ирина Седова во время видеоконференцсвязи с педагогами Озинского района предложила снизить нагрузку на школьников по непрофильным предметам, на период дистанционного обучения.

По данным канала «СтопКоронавирус_Саратовская область», она обсудила с учителями качество интернет-соединения, использование ресурсов для преподавания, подготовку школьников к аттестации, организацию ЕГЭ и ОГЭ.

Прямой эфир беседы транслировался в личном Instagram-аккаунте министра

- Во время онлайн-урока с учащимися Ивантеевского района они обратили внимание на завышенную нагрузку по непрофильным предметам, например, по «технологии», «музыке», «ОБЖ». Много таких обращений было и на горячую линию министерства, в наших социальных сетях. Поэтому областным институтом развития образования разработаны рекомендации для снижения нагрузки по непрофильным предметам. Это не значит, что они не будут освоены учащимися. Занятия также будут проходить. Наша общая задача – создать условия для успешного освоения программы в полном объеме, – подчеркнула Ирина Седова.

Напомним, в связи с распространением коронавируса с 6 марта школьники региона учатся онлайн. Несколько дней назад министр образования онлайн-урок с девятиклассниками и учителем математики Татьяной Кузнецовой средней школы села Ивантеевка. Ирина Седова спросила школьников о сложностях. Они высказали пожелания по формату обучения по школьным предметам, выполнению домашнего задания и подготовке к экзаменам.

Напомним, в министерстве работает «круглосуточная горячей линия». По телефону 8(8452) 49-21-07 школьники, педагоги и родители могут обратиться по вопросам организации дистанционного обучения.

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ИСТОЧНИК KP.RU