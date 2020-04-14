В Саратове 10 пожарных тушили квартиру на улице Чернышевского

14 Апр 2020 2020-04-14T14:54:29+03:00

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Вчера вечером, 13 апреля, 10 пожарных и три единицы техники выехали тушить квартиру в 15-этажном доме на улице Чернышевского в Саратове.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в региональном ГУ МЧС.

Возгорание на площади 5 кв.м. ликвидировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU