В Саратове 10 пожарных тушили квартиру на улице Чернышевского
Возгорание произошло вечером
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Вчера вечером, 13 апреля, 10 пожарных и три единицы техники выехали тушить квартиру в 15-этажном доме на улице Чернышевского в Саратове.
Об этом «КП-Саратов» сообщили в региональном ГУ МЧС.
Возгорание на площади 5 кв.м. ликвидировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU