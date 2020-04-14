Замминистра здравоохранения о стационарах для больных с коронавирусом: частные клиники готовы оказать содействие

14 Апр 2020 2020-04-14T14:33:42+03:00

Сейчас в Саратовской области работают три стационара, разворачиваются дополнительные койки

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Заместитель министра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов рассказал, как складывается ситуация со стационарами для приема коронавирусных пациентов.

Об этом он сообщил сегодня во время брифинга в Минздраве.

По его словам, в Саратовской области пациентов принимают в три учреждения: 5-я областная детская инфекционная больница, городская больница №10 и 2-я горбольница имени Разумовского.

В планах: организовать стационар для больных с COVID-19 в балаковской и балашовской городских больницах, саратовском Перинатальном центре на Рабочей. Кроме того, сейчас разворачиваются дополнительные койки в клинической больнице имени Миротворцева.

Кроме того, Станислав Шувалов рассказал, почему нельзя заметить Перинатальный центр на родильный дом железнодорожной больнице. Дело в том, что он рассчитан на 30-40 коек. А в Перинатальном центре можно будет разместить около 200 больных.

Тем не менее, в правительстве отслеживают ситуацию, и в случае необходимости готовы работать и с другими медицинскими организациями. Так, все частные клиники прислали письма с готовностью оказать содействие. Если там нельзя будет принимать пациентов с коронавирусом, то можно перенаправить больных с другими патологиями.

География распространения коронавируса в Саратовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU