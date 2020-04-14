Житель Хвалынска отдаст 20 тыс. рублей за мат в адрес полицейского

14 Апр 2020 2020-04-14T13:50:08+03:00

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Суд признал 31-летнего жителя Хвалынска виновным в оскорблении полицейского.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 24 февраля 2020 года мужчину задержали за то, что он появился пьяным в общественном месте.

В ответ на требование проследовать в медицинское учреждение для освидетельствования задержанный выбранил стража порядка.

Теперь он отдаст 20 тыс. рублей за свой бойкий язык.

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ИСТОЧНИК KP.RU