Житель Хвалынска отдаст 20 тыс. рублей за мат в адрес полицейского
Суд признал 31-летнего жителя Хвалынска виновным в оскорблении полицейского.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 24 февраля 2020 года мужчину задержали за то, что он появился пьяным в общественном месте.
В ответ на требование проследовать в медицинское учреждение для освидетельствования задержанный выбранил стража порядка.
Теперь он отдаст 20 тыс. рублей за свой бойкий язык.
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ИСТОЧНИК KP.RU