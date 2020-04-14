Установлена личность зарезанного на улице Шевченко мужчины

14 Апр 2020 2020-04-14T13:49:24+03:00

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Установлена личность мужчины, чей труп был найден ночью на улице Шевченко.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, им оказался 31-летний местный житель.

Напомним, на теле имелись ножевые ранения, в частности, в области шеи и бедра.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Ведется розыск подозреваемых.

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ИСТОЧНИК KP.RU