Установлена личность зарезанного на улице Шевченко мужчины
Идет розыск подозреваемого
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Установлена личность мужчины, чей труп был найден ночью на улице Шевченко.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, им оказался 31-летний местный житель.
Напомним, на теле имелись ножевые ранения, в частности, в области шеи и бедра.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Ведется розыск подозреваемых.
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ИСТОЧНИК KP.RU