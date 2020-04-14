2020-04-14T13:23:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Индекс самоизоляции в Саратове на 14 апреля: 2,5 балла

Утром на улице было много людей
Дарья Вострикова
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Сегодня, 14 апреля, индекс самоизоляции в Саратове, который рассчитывает Яндекс, на 11:00 составил 2,5 балла.

Напомним, для вычисления этого показателя сравнивается активность горожан в обычный день до эпидемии и сейчас. Чем выше цифра, тем больше граждан сидят дома и это хорошо.

По сравнению со вчерашним днем, саратовцы еще больше стали выходить на улицу. До самоизоляции индекс и вовсе был 0,7.

Среди городов с населением свыше 500 тыс. человек наш город наравне с Ульяновском, Ярославлем, Тюменью.

В лидерах списка — Краснодар и Астрахань (2,9), Махачкала (2,7).

Среди городов-миллионников лучше всего соблюдают самоизоляцию москвичи (3,2). Следом — Санкт-Петербург (2,8), Ростов-на-Дону (2,7), Нижний Новгород и Казань (2,6).

ИСТОЧНИК KP.RU

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