2020-04-14T12:50:52+03:00
Общество

В Саратове до вечера отключили воду

В список попали Фрунзенский и Заводской районы
Ольга Симонова
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В двух районах Саратова сегодня, 14 апреля, отключили воду.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», для работ на 4-м Рабочем проезде, 3 пришлось до 20:00 снизить подачу воды на улицы: Шелковичная, 122/126, 128, 130, Белоглинская, 159, 161, 163/165, 158/164, 154/156, 13-й Шелковичный проезд, 1/11, 16/18, 15/21, 20, Свинцовая, 5/15, 19, Большая Садовая, 151/7, 151/8, 5-й Рабочий проезд, 1.

Также до 17:00 отключили воду в Заводском районе. В список попали абоненты улицы Брянская от Южно-Зеленой до Брянского проезда, Брянского проезда от Хомяковой до Брянской, Южно-Зеленой от Хомяковой до Новокрекингского проезда.

Такие меры пришлось принять в связи с работами администрации Заводского района на улице Хомяковой, 29.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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