2020-04-14T13:21:05+03:00
Экономика

Депутаты в Саратове предварительно одобрили снижение налогов для предприятий в сфере полиграфии и рекламы

Проект снижения налоговых ставок представило министерство экономического развития
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Юлия ШваковаЮлия Швакова
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На заседании рабочей группы комитета облдумы по налогам и бюджету в Саратовской областной думе 14 апреля рассмотрели изменения налоговых ставок для отдельных категорий предпринимателей.

Министр Юлия Швакова заявила, что министерство предлагает установить пониженную ставку для предприятий полиграфии и рекламы, как поддержку отрасли, оказавшейся в зоне риска из-за распространения коронавирусной инфекции.

Налоговая ставка с базой «доходы» — 2 вместо 6%, с базой «доходы» минус «расходы» — 7,5 вместо 15%. Общее количество — около 1 тыс. субъектов бизнеса.

- У нас 45 млн рублей выпадающих доходов по этой сфере бизнеса в случае принятия таких изменений в закон, — заметила Швакова.

Депутаты решили вынести проект закона на комитет, где проголосуют за его направление для принятия на ближайшем заседании облдумы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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