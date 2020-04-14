В Саратовской области продолжается рост количества пациентов с пневмонией
За 13 апреля с диагнозом пневмония госпитализированы 62 пациента
Брифинг в минздраве 14 апреля
Изменить размер текста:
Всего за сегодня за сутки, понедельник 13 апреля в медучреждения Саратовской области поступили 62 пациента с подозрением на пневмонию. Их будут обследовать на наличие заражения коронавирусом. Об этом на брифинге 14 апреля сообщил первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов.
Напомним, за прошедшие выходные, 11-12 апреля было госпитализировано с диагнозом пневмония 65 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU