В Саратовской области продолжается рост количества пациентов с пневмонией

14 Апр 2020 2020-04-14T12:30:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Всего за сегодня за сутки, понедельник 13 апреля в медучреждения Саратовской области поступили 62 пациента с подозрением на пневмонию. Их будут обследовать на наличие заражения коронавирусом. Об этом на брифинге 14 апреля сообщил первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов.

Напомним, за прошедшие выходные, 11-12 апреля было госпитализировано с диагнозом пневмония 65 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU