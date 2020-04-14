Михаил Исаев раскритиковал главу администрации Заводского района за ремонт тротуаров

14 Апр 2020 2020-04-14T12:23:32+03:00

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Сегодня, 14 апреля, мэр Саратова Михаил Исаев осмотрел, как ремонтируют тротуары в Заводском районе. Он раскритиковал его главу, Сергея Червякова, за организацию работ.

Напомним, реконструкция пешеходных зон идет в рамках проекта председателя Госдумы Вячеслава Володина. Благодаря ему городу были выделены 500 млн. рублей. В этом году запланирован ремонт тротуаров вблизи 356 социальных объектов.

- Нужно все делать по технологии в рамках смет. Работы примет независимая лаборатория, и если они выполнены неправильно — оплаты не будет, — раскритиковал мэр работу подрядчика на тротуаре на Крымском проезде, где частично снят верхний слой асфальта, а бордюры уже установлены.

Глава города также взял на контроль тротуар рядом с школой №53 на улице Чернышевского. Проверена работа на улице Орджоникидзе, улице Хомяковой.

На последнем адресе производилась замена водопроводных коммуникаций, подрядчик зафрезеровал покрытие, установил бордюр. Дорогу делают в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На сегодняшний день по городу начали ремонтировать 12 из 30 запланированных участков.

ИСТОЧНИК KP.RU