2020-04-14T12:44:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Саратове, последние новости на 14 апреля: Пять новых заражений, двое выздоровевших

Из новых зараженных никто не был за границей
Екатерина Семенова
Поделиться:
Брифинг в минздраве 14 апреляБрифинг в минздраве 14 апреля
Изменить размер текста:

На ежедневном брифинге первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов подтвердил общее количество заражений коронавирусом в регионе на 14 апреля - 49 случаев. Добавилось еще пять: трое мужчин и две женщины в возрасте 36-58 лет. Все пациенты с внебольничной пневмонией. Выявлены среди контактных лиц – все они еще до сегодняшнего дня уже были под наблюдением и теперь будут переведены в стационар.

Из 49 человек 18 мужчин 31 женщина.

По возрастам – двое детей.

От 18 до 44 лет - 16 случаев

Старше 65 лет – 12 случаев

Из больных 21 завозной случай коронавируса, остальные – контактные, заразившиеся в Саратовской области.

Еще двое человек выписаны после лечения. Таким образом число выздоровевших от коронавируса в Саратовской области достигло восьми человек.

- Всего восемь человек выписано на сегодняшний день – из дома и больницы. Это те граждане, которые имели наиболее легкое течение заболевания. У них перед выпиской в обязательном порядке взят тест и получен отрицательный результат. Двукратный анализ. Никакой угрозы от этих граждан быть уже не может – заявил Шувалов.

География распространения коронавируса в Саратовской области

География распространения коронавируса в Саратовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Депутаты в Саратове предварительно одобрили снижение налогов для предприятий в сфере полиграфии и рекламы
В Саратовской области продолжается рост количества пациентов с пневмонией
Михаил Исаев раскритиковал главу администрации Заводского района за ремонт тротуаров
Коронавирус в Саратове, последние новости на 14 апреля: Пять новых заражений, двое выздоровевших
ООО «КВС» призывает абонентов передавать показания дистанционно
Уволился начальник управления по защите населения Саратова от ЧС
Мошенники оформили на жительницу Саратова кредит в 228 тыс. рублей
Федеральный оперштаб подтвердил пятерых заболевших за сутки коронавирусом в Саратовской области
В Поволжском институте управления РАНХиГС стартовало онлайн обучение по программе «Управление проектами»
В центре Саратова сгорел автомобиль
Задержана подозреваемая в жестоком убийстве женщины в поселке Приволжский
Самоизоляция в Саратове: все школьники из малообеспеченных семей получили продуктовые наборы
Российские модели и зоозащитницы сестры Аммосовы потребовали от властей разобраться в избиении пенсионера в Энгельсском районе
Самоизоляция в Саратове: в детсадах работает 20 дежурных групп
В больницы Омской области поставили 3,8 тонны сфальсифицированного масла под прикрытием марки саратовского предприятия
Татищевская прокуратура заблокировала сайт со способами дачи взятки
Саратовская область берет 4,7 млрд рублей кредита на покрытие выплат в мае
Самоизоляция в Саратове: на дороги вышло 120 автобусов
Самоизоляция в Саратове: храм в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» можно посетить онлайн
За три месяца мышиной лихорадкой заболели 122 жителя Саратовской области
«Ростелеком» открыл регистрацию на онлайн-хакатон VirusHack
В Саратове мужчина зарубил топором мать и бабушку
Самоизоляция в Саратовской области: педагоги узнают о дистанционном обучении
Коронавирус в Саратове, последние новости на 14 апреля 2020: Выявлено еще пять больных