Коронавирус в Саратове, последние новости на 14 апреля: Пять новых заражений, двое выздоровевших

14 Апр 2020 2020-04-14T12:44:58+03:00

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На ежедневном брифинге первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов подтвердил общее количество заражений коронавирусом в регионе на 14 апреля - 49 случаев. Добавилось еще пять: трое мужчин и две женщины в возрасте 36-58 лет. Все пациенты с внебольничной пневмонией. Выявлены среди контактных лиц – все они еще до сегодняшнего дня уже были под наблюдением и теперь будут переведены в стационар.

Из 49 человек 18 мужчин 31 женщина.

По возрастам – двое детей.

От 18 до 44 лет - 16 случаев

Старше 65 лет – 12 случаев

Из больных 21 завозной случай коронавируса, остальные – контактные, заразившиеся в Саратовской области.

Еще двое человек выписаны после лечения. Таким образом число выздоровевших от коронавируса в Саратовской области достигло восьми человек.

- Всего восемь человек выписано на сегодняшний день – из дома и больницы. Это те граждане, которые имели наиболее легкое течение заболевания. У них перед выпиской в обязательном порядке взят тест и получен отрицательный результат. Двукратный анализ. Никакой угрозы от этих граждан быть уже не может – заявил Шувалов.

География распространения коронавируса в Саратовской области

ИСТОЧНИК KP.RU