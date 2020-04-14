2020-04-14T12:07:49+03:00
Общество

ООО «КВС» призывает абонентов передавать показания дистанционно

Ольга Симонова
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ООО «КВС» призывает абонентов передавать показания дистанционноООО «КВС» призывает абонентов передавать показания дистанционно
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ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» напоминает своим абонентам о возможности дистанционной передачи показаний приборов учета. В целях предотвращения распространения вирусной инфекции Городской расчетный центр с марта 2020 года исключил из платежного документа отрывной талон. Данная мера позволяет в значительной степени сократить поток потребителей на пункты абонентского обслуживания в период массового приема показаний ИПУ.

Для потребителей сохраняется возможность передать показания с помощью:

- электронной почты ipu@sarrc.ru формат: номер Лицевого счета#ФИО#ХВС-111#ГВС-111# (где 111 - показания приборов учета);

- мессенджера Telegram (бот «саррц» @meters_sarrc_bot);

- СМС-сообщения на номер 8-937-265-33-43 формат: номер Лицевого счета#ХВС-111# (где 111 показания прибора учета);

- автоответчика (8452) 39-07-17 (круглосуточно) формат: номер Лицевого счета, показания ИПУ.

Дистанционные способы передачи обращений и документов:

- онлайн-приемная для абонентов ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» ;

- электронная почта для абонентов ООО «КВС» kvs@sarrc.ru ;

Дистанционные способы получения консультаций:

- электронная почта для абонентов ООО «КВС» kvs@sarrc.ru ;

- горячая линия (8452) 39-07-17.

Также для потребителей доступны пункты приема платежей ООО «Платеж Центр»:

- проспект Энтузиастов, 57 (ост. «Радуга»);

- проспект Энтузиастов / улица Нагорная (территория рынка «Волга»);

- улица Танкистов, район дома №93 (рынок «Навашино»);

- проспект 50 лет Октября, 93 (остановка «1-я Дачная»);

- улица Московская, 58;

- проспект Строителей, 6;

- улица Азина, рынок «16 квартал»;

- улица Азина, 44;

- улица 2-я Садовая, 39/53;

- улица Барнаульская, 1;

- улица Клочкова, 16;

- проспект Энтузиастов, 66;

- улица Миллеровская, 64;

- проспект Строителей, 27;

- улица Ипподромная, 17;

- улица Тархова, 29а/1;

- улица 2-я Садовая / улица Большая Садовая;

- проспект Строителей, 18 (остановка «75-я школа»);

- улица Тульская, 25;

- проспект Энтузиастов, 40а;

- проспект Кирова, 43г (ост. «Детский мир»);

- улица Крымская, 16/24;

- проспект Энтузиастов, 50 (остановка «34-я школа»);

- улица Огородная, 83;

- улица Рабочая, 29/39;

- улица Огородная, 158а;

- поселок Жасминный, улица Майская, 1;

- Энгельс, улица Тельмана, 156 (магазин «Пятерочка»);

- Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, 67Б.

График работы пунктов можно посмотреть здесь

Напомним, с 6 апреля для абонентов ООО «КВС» начала работать касса, где можно оплатить услуги водоснабжения и водоотведения без комиссии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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