ООО «КВС» призывает абонентов передавать показания дистанционно
ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» напоминает своим абонентам о возможности дистанционной передачи показаний приборов учета. В целях предотвращения распространения вирусной инфекции Городской расчетный центр с марта 2020 года исключил из платежного документа отрывной талон. Данная мера позволяет в значительной степени сократить поток потребителей на пункты абонентского обслуживания в период массового приема показаний ИПУ.
Для потребителей сохраняется возможность передать показания с помощью:
- электронной почты ipu@sarrc.ru формат: номер Лицевого счета#ФИО#ХВС-111#ГВС-111# (где 111 - показания приборов учета);
- мессенджера Telegram (бот «саррц» @meters_sarrc_bot);
- СМС-сообщения на номер 8-937-265-33-43 формат: номер Лицевого счета#ХВС-111# (где 111 показания прибора учета);
- автоответчика (8452) 39-07-17 (круглосуточно) формат: номер Лицевого счета, показания ИПУ.
Дистанционные способы передачи обращений и документов:
- онлайн-приемная для абонентов ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» ;
- электронная почта для абонентов ООО «КВС» kvs@sarrc.ru ;
Дистанционные способы получения консультаций:
- электронная почта для абонентов ООО «КВС» kvs@sarrc.ru ;
- горячая линия (8452) 39-07-17.
Также для потребителей доступны пункты приема платежей ООО «Платеж Центр»:
- проспект Энтузиастов, 57 (ост. «Радуга»);
- проспект Энтузиастов / улица Нагорная (территория рынка «Волга»);
- улица Танкистов, район дома №93 (рынок «Навашино»);
- проспект 50 лет Октября, 93 (остановка «1-я Дачная»);
- улица Московская, 58;
- проспект Строителей, 6;
- улица Азина, рынок «16 квартал»;
- улица Азина, 44;
- улица 2-я Садовая, 39/53;
- улица Барнаульская, 1;
- улица Клочкова, 16;
- проспект Энтузиастов, 66;
- улица Миллеровская, 64;
- проспект Строителей, 27;
- улица Ипподромная, 17;
- улица Тархова, 29а/1;
- улица 2-я Садовая / улица Большая Садовая;
- проспект Строителей, 18 (остановка «75-я школа»);
- улица Тульская, 25;
- проспект Энтузиастов, 40а;
- проспект Кирова, 43г (ост. «Детский мир»);
- улица Крымская, 16/24;
- проспект Энтузиастов, 50 (остановка «34-я школа»);
- улица Огородная, 83;
- улица Рабочая, 29/39;
- улица Огородная, 158а;
- поселок Жасминный, улица Майская, 1;
- Энгельс, улица Тельмана, 156 (магазин «Пятерочка»);
- Энгельс, проспект Фридриха Энгельса, 67Б.
График работы пунктов можно посмотреть здесь
Напомним, с 6 апреля для абонентов ООО «КВС» начала работать касса, где можно оплатить услуги водоснабжения и водоотведения без комиссии.
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ИСТОЧНИК KP.RU