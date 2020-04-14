Уволился начальник управления по защите населения Саратова от ЧС
Дмитрий Рагозин написал заявление по собственному желанию
Дмитрий Рагозин больше не возглавляет управление защиты населения и территорий города от ЧСФото: Дарья Вострикова
Изменить размер текста:
В мэрии Саратова на минувшей неделе произошли кадровые перестановки.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе, по собственному желанию уволился Дмитрий Рагозин, который ранее возглавлял управление защиты населения от чрезвычайных ситуаций.
Он ушел с 9 апреля, а с 10 числа на должность назначен Андрей Пономарев.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU