Уволился начальник управления по защите населения Саратова от ЧС

14 Апр 2020 2020-04-14T11:25:21+03:00

Дмитрий Рагозин больше не возглавляет управление защиты населения и территорий города от ЧС Фото: Дарья Вострикова

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В мэрии Саратова на минувшей неделе произошли кадровые перестановки.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе, по собственному желанию уволился Дмитрий Рагозин, который ранее возглавлял управление защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

Он ушел с 9 апреля, а с 10 числа на должность назначен Андрей Пономарев.

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ИСТОЧНИК KP.RU