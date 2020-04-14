2020-04-14T11:40:20+03:00
Происшествия

Мошенники оформили на жительницу Саратова кредит в 228 тыс. рублей

Гражданка хотела защитить себя от кредита
Дарья Вострикова
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В Заводской отдел полиции Саратова обратилась 41-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, ей позвонил неизвестный и сообщил об оформлении кредита на ее имя.

Для аннулирования этой операции нужно было продиктовать код с обратной стороны карты и последние четыре ее цифры, а также пароли в СМС-сообщениях.

Женщина знала о таком способе мошенничества, но все равно все сказала.

На нее оформили кредит на сумму свыше 228 тыс. рублей, 218 тыс. рублей из которых неизвестные перевели на различные сайты.

Возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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