Мошенники оформили на жительницу Саратова кредит в 228 тыс. рублей

14 Апр 2020 2020-04-14T11:40:20+03:00

Гражданка хотела защитить себя от кредита

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В Заводской отдел полиции Саратова обратилась 41-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, ей позвонил неизвестный и сообщил об оформлении кредита на ее имя.

Для аннулирования этой операции нужно было продиктовать код с обратной стороны карты и последние четыре ее цифры, а также пароли в СМС-сообщениях.

Женщина знала о таком способе мошенничества, но все равно все сказала.

На нее оформили кредит на сумму свыше 228 тыс. рублей, 218 тыс. рублей из которых неизвестные перевели на различные сайты.

Возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU