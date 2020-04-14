Федеральный оперштаб подтвердил пятерых заболевших за сутки коронавирусом в Саратовской области
Федеральный оперштаб сегодня, 14 апреля, подтвердил пятерых заболевших коронавирусом в Саратовской области за последние сутки.
Таким образом, количество зараженных составило 49 человек.
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География распространения коронавируса в Саратовской области.
География распространения коронавируса в Саратовской области
В России за сутки COVID-19 подтвердили у 2 774 человек, зафиксировано 22 смерти, а полностью выздоровели 224 человека.
Всего в РФ за весь период зарегистрировано 21 102 случая коронавируса, 170 человек умерли, а выздоровели — 1 694.
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ИСТОЧНИК KP.RU