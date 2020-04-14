В центре Саратова сгорел автомобиль

14 Апр 2020 2020-04-14T11:37:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 14 апреля, в центре Саратова, на перекрестке улиц Чапаева и Посадского, сгорел автомобиль.

По данным Instagram-аккаунта «ЧП-Саратов», на место выехали пожарные.

- Хорошо хоть соседние машины не пострадали, — написал в комментариях пользователь под ником bazilik_6458.

Местная жительница Тамара отметила, что огнеборцы прибыли за четыре минуты.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU