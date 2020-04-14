В центре Саратова сгорел автомобиль
На месте работают пожарные
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Сегодня, 14 апреля, в центре Саратова, на перекрестке улиц Чапаева и Посадского, сгорел автомобиль.
По данным Instagram-аккаунта «ЧП-Саратов», на место выехали пожарные.
- Хорошо хоть соседние машины не пострадали, — написал в комментариях пользователь под ником bazilik_6458.
Местная жительница Тамара отметила, что огнеборцы прибыли за четыре минуты.
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ИСТОЧНИК KP.RU