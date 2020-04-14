Задержана подозреваемая в жестоком убийстве женщины в поселке Приволжский
Решается вопрос об аресте
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В Саратовской области продолжается расследование уголовного дела о смерти женщины в поселке Приволжский Энгельсского района.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело 48-летней гражданки с травмами груди, живота и переломами ребер было найдено в ночь на вторник, 14 апреля, в доме по улице Мясокомбинат.
Полиция Энгельсского района установила подозреваемую – ранее судимую 35-летнюю местную жительницу.
Она задержана, решается вопрос об аресте.
ИСТОЧНИК KP.RU