Самоизоляция в Саратове: все школьники из малообеспеченных семей получили продуктовые наборы
С 6 апреля в Саратове школьникам-льготникам начали выдавать продуктовые наборы, в замену бесплатного питания в образовательных учреждениях, пока идет дистанционное обучение.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, выдано почти 17 тыс. наборов. В составе — сахар, сгущенное молоко, крупы, макароны, кондитерские изделия и сок.
- Родителям была обеспечена возможность получить продукты в той школе, где обучается ребенок. Со своей стороны мы предусмотрели все меры безопасности. Каждый родитель был приглашен к определенному времени, чтобы избежать очередей и контакта между собой, — рассказала председатель комитета по образованию администрации города Лариса Ревуцкая.
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Она отметила, что несколько семей попросили, чтобы в сухой паек включили подсолнечное масло и муку, эти пожелания учли.
Один набор рассчитан на две недели, следующий льготники начнут получать с 20 числа.
Представитель поставщика школьного питания Илья Выходец отметил, что стоимость одного пайка составляет 384 рубля.
Одна из саратовских матерей, Ирина Хайзатова, у нее три ребенка, двое из которых школьники, поблагодарила представителей власти за заботу. Она отметила, что продукты были хорошего качества, такая поддержка была весомой и неожиданной.
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ИСТОЧНИК KP.RU