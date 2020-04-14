Российские модели и зоозащитницы сестры Аммосовы потребовали от властей разобраться в избиении пенсионера в Энгельсском районе

14 Апр 2020 2020-04-14T11:26:44+03:00

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Анастасия и Полина Аммосовы — российские модели, зоозащитницы, общественные деятели в области защиты прав бездомных животных — отреагировали на ситуацию в поселке Терновка Энгельсского района Саратовской области.

Напомним, оттуда поступила информация, что в собственном доме был избит пенсионер. Ему необходима госпитализация, поэтому волонтеры срочно пристраивают его собак.

- Нападение на саратовского пенсионера-зоозащитника прямо в его доме, жестокое избиение пожилого человека с причинением ему тяжкого вреда здоровью, именно из-за его заботы о бездомных животных, произошедшее на днях в селе Терновка, не только чудовищный случай, вызвавший широкий общественный резонанс, но и еще один показатель того, что волонтеры-зоозащитники попадают в особую группу риска, часто подвергающуюся нападкам тех, кто смотрит на закон сквозь пальцы, не дает себе отчета в своих преступных действиях и хотел бы установить свои правила, не основанные на законе и общественной морали.

Считаем, что подобные вопиющие случаи должны расследоваться, как особо общественно-опасные, рассматриваемые не только как преступления против самого пострадавшего, но и как умышленное запугивание и расправа над волонтерами-зоозащитниками в разрезе противодействия реализации мер по работе ФЗ «Об ответственном отношении к животным». Администрациям муниципальных образований пора наконец-то увидеть в общественниках, заботящихся о бездомных животных, своих главных помощников по реализации работы ФЗ №498, наделив их особыми полномочиями и обеспечив их безопасность.

Мы обращаемся к В. В. Володину, находящемуся с рабочим визитом в Саратовской области, взять расследование преступления против волонтера-зоозащитника под свой контроль, — заявили сестры Аммосовы.

ИСТОЧНИК KP.RU