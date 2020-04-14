Самоизоляция в Саратове: в детсадах работает 20 дежурных групп

14 Апр 2020 2020-04-14T11:21:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 14 апреля, в Саратове родители привели 180 малышей в дежурные группы детсадов, которых работает 20 в 17 дошкольных учреждениях.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в мэрии.

Сначала ребятам измерили температуру и только потом приняли в группу. Они находятся в продезинфицированных и прокварцованных помещениях.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU