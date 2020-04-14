2020-04-14T11:21:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Самоизоляция в Саратове: в детсадах работает 20 дежурных групп

Родители привели 180 малышей
Дарья Вострикова
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Сегодня, 14 апреля, в Саратове родители привели 180 малышей в дежурные группы детсадов, которых работает 20 в 17 дошкольных учреждениях.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в мэрии.

Сначала ребятам измерили температуру и только потом приняли в группу. Они находятся в продезинфицированных и прокварцованных помещениях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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