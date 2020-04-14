Самоизоляция в Саратове: в детсадах работает 20 дежурных групп
Родители привели 180 малышей
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Сегодня, 14 апреля, в Саратове родители привели 180 малышей в дежурные группы детсадов, которых работает 20 в 17 дошкольных учреждениях.
Об этом «КП-Саратов» сообщили в мэрии.
Сначала ребятам измерили температуру и только потом приняли в группу. Они находятся в продезинфицированных и прокварцованных помещениях.
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ИСТОЧНИК KP.RU