В больницы Омской области поставили 3,8 тонны сфальсифицированного масла под прикрытием марки саратовского предприятия
Управление Россельхознадзора по Саратовской области выявило схему легализации продукции неизвестного происхождения. ООО «СПК» (Тюменская область) реализовало партию масла сливочного 72,5% в количестве 3 843 кг, производителем указан ООО «Комбинат Детского Питания» из Саратовской области.
Сомнения в законности ввода в оборот продукции были вызваны отсутствием в информационной системе документа, подтверждающего происхождение сырья, из которого изготовлен конечный продукт. Выяснилось, что с этим же номером от той же даты сеть магазинов «Магнит» оформила ранее творог 9% от того же саратовского производителя.
Более того, оказалось, что молокозавод ООО «Комбинат Детского Питания» вообще не производит сливочное масло с такой жирностью.
Продукция неизвестного происхождения, была продана на территории Тюменской, а затем Новосибирской и Омской областей. Конечными потребителями фальсифицированного продукта являются учреждения здравоохранения Омской области.
ИСТОЧНИК KP.RU