В больницы Омской области поставили 3,8 тонны сфальсифицированного масла под прикрытием марки саратовского предприятия

14 Апр 2020 2020-04-14T11:20:43+03:00

Выяснилось, что саратовский «Комбинат детского питания» такое масло вообще не выпускает

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Управление Россельхознадзора по Саратовской области выявило схему легализации продукции неизвестного происхождения. ООО «СПК» (Тюменская область) реализовало партию масла сливочного 72,5% в количестве 3 843 кг, производителем указан ООО «Комбинат Детского Питания» из Саратовской области.

Сомнения в законности ввода в оборот продукции были вызваны отсутствием в информационной системе документа, подтверждающего происхождение сырья, из которого изготовлен конечный продукт. Выяснилось, что с этим же номером от той же даты сеть магазинов «Магнит» оформила ранее творог 9% от того же саратовского производителя.

Более того, оказалось, что молокозавод ООО «Комбинат Детского Питания» вообще не производит сливочное масло с такой жирностью.

Продукция неизвестного происхождения, была продана на территории Тюменской, а затем Новосибирской и Омской областей. Конечными потребителями фальсифицированного продукта являются учреждения здравоохранения Омской области.

ИСТОЧНИК KP.RU