Татищевская прокуратура заблокировала сайт со способами дачи взятки
Зайти на интернет-страницу мог кто угодно
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Прокуратура Татищевского района выявила в интернете сайт, где было написано, как можно дать взятку.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, зайти на страничку в сети мог кто угодно, регистрация была не нужна.
Прокурор обратился в суд с иском признать эту информацию запрещенной, эти требования удовлетворены.
Доступ к ресурсу заблокирован.
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ИСТОЧНИК KP.RU