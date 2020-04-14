Татищевская прокуратура заблокировала сайт со способами дачи взятки

14 Апр 2020 2020-04-14T11:17:55+03:00

Зайти на интернет-страницу мог кто угодно

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Прокуратура Татищевского района выявила в интернете сайт, где было написано, как можно дать взятку.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, зайти на страничку в сети мог кто угодно, регистрация была не нужна.

Прокурор обратился в суд с иском признать эту информацию запрещенной, эти требования удовлетворены.

Доступ к ресурсу заблокирован.

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ИСТОЧНИК KP.RU