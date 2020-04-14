Саратовская область берет 4,7 млрд рублей кредита на покрытие выплат в мае

14 Апр 2020 2020-04-14T11:13:07+03:00

Новые кредиты сроком на один год нужны, чтобы расплатиться в мае по другим кредитам

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На электронные аукционы по предоставлению Саратовской области заемных кредитных средств на общую сумму 4 783,7 млн рублей заявился только один участник — ПАО «Сбербанк». Срок подачи заявок завершен 13 апреля и контракты на кредит будут заключены с единственным поставщиком.

Как сообщили в Минфине Саратовской области, заемные средства со сроком пользования год берутся, чтобы было чем в мае погасить действующие, ранее взятые областью кредиты.

Объем государственного долга региона, который составляет 46 540,8 млн рублей. В Минфине заявили, что расходы на его обслуживание после новых займов не вырастут. Вырастет ли сам объем госдолга области — станет вскоре известно после публикаций отчетности на сайте Минфина РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU