Самоизоляция в Саратове: на дороги вышло 120 автобусов
Сегодня, 14 апреля, на дороги Саратова вышло 120 автобусов, на 58 больше, чем было накануне. Количество автобусов большей вместимости на маршрутах выросло.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, это связано с расширением списка предприятий, которым можно работать во время самоизоляции. Также ходят основные сезонные маршруты.
Всего в городе пассажиров обслуживают 529 единиц общественного транспорта.
Расписание движения можно уточнить у водителей или по телефону горячей линии МКУ «Транспортное управление» 28-69-48.
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ИСТОЧНИК KP.RU