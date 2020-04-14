Самоизоляция в Саратове: на дороги вышло 120 автобусов

14 Апр 2020 2020-04-14T10:00:29+03:00

На 58 больше, чем было накануне

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Сегодня, 14 апреля, на дороги Саратова вышло 120 автобусов, на 58 больше, чем было накануне. Количество автобусов большей вместимости на маршрутах выросло.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, это связано с расширением списка предприятий, которым можно работать во время самоизоляции. Также ходят основные сезонные маршруты.

Всего в городе пассажиров обслуживают 529 единиц общественного транспорта.

Расписание движения можно уточнить у водителей или по телефону горячей линии МКУ «Транспортное управление» 28-69-48.

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ИСТОЧНИК KP.RU