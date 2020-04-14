Самоизоляция в Саратове: храм в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» можно посетить онлайн

14 Апр 2020 2020-04-14T11:05:26+03:00

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Телестудия Саратовской митрополии запустила онлайн-трансляции богослужений. Можно смотреть их как в прямом эфире, так и на YouTube-канале в записи.

Об этом сообщает канал «СтопКоронавирус_Саратовская область».

Напомним, ранее Патриарх Кирилл попросил верующих временно воздержаться от посещений храмов в целях защиты от распространения коронавируса.

Замруководителя Управления Роспотребнадзора Саратовской области Надежда Матвеева вчера, 12 апреля, на брифинге, заявила, что ведомство не проверяет храмы на предмет соблюдения правил санитарной безопасности и самоизоляции в период пандемии коронавируса.

Штрафы и проверки храмам не грозят, епархии и другие конфессии получили рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий.

Отметим, что религиозных организаций нет в списке тем, кому можно работать во время изоляции, однако свою деятельность они не прекращали.

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ИСТОЧНИК KP.RU