Самоизоляция в Саратове: храм в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» можно посетить онлайн
Телестудия Саратовской митрополии запустила онлайн-трансляции богослужений. Можно смотреть их как в прямом эфире, так и на YouTube-канале в записи.
Об этом сообщает канал «СтопКоронавирус_Саратовская область».
Напомним, ранее Патриарх Кирилл попросил верующих временно воздержаться от посещений храмов в целях защиты от распространения коронавируса.
Замруководителя Управления Роспотребнадзора Саратовской области Надежда Матвеева вчера, 12 апреля, на брифинге, заявила, что ведомство не проверяет храмы на предмет соблюдения правил санитарной безопасности и самоизоляции в период пандемии коронавируса.
Штрафы и проверки храмам не грозят, епархии и другие конфессии получили рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий.
Отметим, что религиозных организаций нет в списке тем, кому можно работать во время изоляции, однако свою деятельность они не прекращали.
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ИСТОЧНИК KP.RU