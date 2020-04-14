В Саратове мужчина зарубил топором мать и бабушку

14 Апр 2020 2020-04-14T10:46:53+03:00

Тела матери и дочери были найдены в квартире. Фото СУ СКР по Саратовской области

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В Саратове арестован 43-летний мужчина по обвинению в убийстве матери и бабушки.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ведется расследование, назначена проверка вменяемости арестованного.

Ранее сообщалось, что тела 66 и 92-летней женщин были обнаружены в квартире дома на 1-м Тульском проезде. По версии следствия, вечером 10 апреля мужчина зарубил их топором, причем сейчас не установлены видимые причины для этого.

Полицию вызвала бывшая жена мужчины, которая пришла вскоре после расправы. Подозреваемый был задержан сотрудниками отдела №2. Ему предъявлено обвинение.

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ИСТОЧНИК KP.RU