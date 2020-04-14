Самоизоляция в Саратовской области: педагоги узнают о дистанционном обучении

14 Апр 2020 2020-04-14T10:38:08+03:00

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Для учителей Саратовской области и всей России открыт бесплатный онлайн-ресурс, где есть информация о дистанционном обучении — «Учись-дома.онлайн».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования Саратовской области, инициатором платформы является Министерство просвещения России, организатором — союз «Профессионалы в сфере образовательных инноваций».

Педагоги узнают о дистанционных форматах обучения, создании образовательного контента, бесплатных ресурсах для работы со студентами и школьниками, платформах и курсах, которые можно использовать в преподавании.

В записи курса приняли участие ведущие представители российского онлайн-образования: Тотальный диктант, Грамота.ру, Яндекс.Учебник, Алгоритма, Универсариум, uchi.ru, ismart, internetUrok.

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ИСТОЧНИК KP.RU