Коронавирус в Саратове, последние новости на 14 апреля 2020: Выявлено еще пять больных
В Саратовской области сегодня, 14 апреля, подтверждено еще пятеро заболевших коронавирусом.
Как сообщили в региональном оперштабе, двое выявлены в Татищевском районе и по одному в Саратове, Балашове и Энгельсе.
Люди в Татищевском районе и Саратове были контактными, а в Балашове и Энгельсе коронавирус выявился у тех, кто лечился от внебольничной пневмонии.
Все пациенты изолированы и находятся под наблюдением врачей. Тех, с кем они контактировали, определили.
Таким образом, количество зараженных коронавирусом в Саратовской области составило 49 человек.
Среди новых заболевших COVID-19 есть люди обоих полов, их средний возраст более 72 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU