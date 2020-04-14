Коронавирус в Саратове, последние новости на 14 апреля 2020: Выявлено еще пять больных

14 Апр 2020 2020-04-14T09:13:57+03:00

Количество зараженных коронавирусом в Саратовской области составило 49 человек

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В Саратовской области сегодня, 14 апреля, подтверждено еще пятеро заболевших коронавирусом.

Как сообщили в региональном оперштабе, двое выявлены в Татищевском районе и по одному в Саратове, Балашове и Энгельсе.

Люди в Татищевском районе и Саратове были контактными, а в Балашове и Энгельсе коронавирус выявился у тех, кто лечился от внебольничной пневмонии.

Все пациенты изолированы и находятся под наблюдением врачей. Тех, с кем они контактировали, определили.

Таким образом, количество зараженных коронавирусом в Саратовской области составило 49 человек.

Среди новых заболевших COVID-19 есть люди обоих полов, их средний возраст более 72 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU