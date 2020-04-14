2020-04-14T08:54:32+03:00
Общество

ОРВИ за неделю заболели более 8 тыс. жителей Саратовской области

Эпидемии в регионе не зарегистрировано
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

За неделю, с 6 по 12 апреля, ОРВИ заболели 8348 жителей Саратовской области.

Как рассказали «КП-Саратов» в Управлении Роспотребнадзора региона, цифра ниже эпидпорога на 27,4%.

В Саратове уровень зараженности населения тоже ниже этого показателя, на 31,3%.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Саратове, последние новости на 14 апреля 2020: Выявлено еще пять больных
ОРВИ за неделю заболели более 8 тыс. жителей Саратовской области
Самоизоляция в Саратове: утверждено почти 163 тыс.пропусков
В Саратове водитель Volkswagen потерял управление и сбил мужчину
В поселке под Энгельсом до смерти забили женщину
В Саратове наркоман украл у знакомых две пилы
В Балашове ночью погиб водитель мопеда при столкновении с легковушкой
На улице Шевченко ночью зарезали мужчину
Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей Саратовской области
Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 14 апреля 2020 года: число выросло на четыре человека
МЧС ведет активную дезинфекцию Ершовского района от коронавируса
Вячеслав Володин намерен встретиться с саратовскими бизнесменами
В разгар пандемии коронавируса саратовская лаборатория два дня простаивала из-за отсутствия реактивов
Власти о корнавирусе в Саратове: Одними призывами не обойдемся, начинаем применять меры воздействия
Александр Стрелюхин о приезжих в Саратов из Москвы: Максимально выявлять и отрабатывать на предмет заражения коронавирусом
Горячее обертывание при коронавирусе: комментарий эксперта
Новый инфекционный центр по лечению заболевших коронавирусом построят в Саратове в поселке Елшанка
Коронавирус в Саратове, последние новости: Еще двое заболевших, все из Татищевского района
В Солнечном-2 в ДТП пострадал пассажир ВАЗ-2114
Депутаты Госдумы от «Единой России» повысили полезность своей работы
Преподаватели Президентской академии рассказали о процессе обучения в дистанционной форме