ОРВИ за неделю заболели более 8 тыс. жителей Саратовской области

14 Апр 2020 2020-04-14T08:54:32+03:00

Эпидемии в регионе не зарегистрировано

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За неделю, с 6 по 12 апреля, ОРВИ заболели 8348 жителей Саратовской области.

Как рассказали «КП-Саратов» в Управлении Роспотребнадзора региона, цифра ниже эпидпорога на 27,4%.

В Саратове уровень зараженности населения тоже ниже этого показателя, на 31,3%.

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ИСТОЧНИК KP.RU