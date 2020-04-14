ОРВИ за неделю заболели более 8 тыс. жителей Саратовской области
Эпидемии в регионе не зарегистрировано
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За неделю, с 6 по 12 апреля, ОРВИ заболели 8348 жителей Саратовской области.
Как рассказали «КП-Саратов» в Управлении Роспотребнадзора региона, цифра ниже эпидпорога на 27,4%.
В Саратове уровень зараженности населения тоже ниже этого показателя, на 31,3%.
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ИСТОЧНИК KP.RU