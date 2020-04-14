Самоизоляция в Саратове: утверждено почти 163 тыс.пропусков
На утро 14 апреля сотрудники администраций Саратова утвердили почти 163 тыс. пропусков, более 13 тыс. документов — в электронном виде.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, более 48 тыс.пропусков утвердили в Ленинском районе, больше всего заявок пришло от организаций Кировского района, свыше 3,6 тыс.
В работе были задействованы 28 сотрудников администраций районов города и мэрии Саратова.
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ИСТОЧНИК KP.RU