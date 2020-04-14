2020-04-14T08:42:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Самоизоляция в Саратове: утверждено почти 163 тыс.пропусков

Больше всего документов сделали в Ленинском районе
Дарья Вострикова
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На утро 14 апреля сотрудники администраций Саратова утвердили почти 163 тыс. пропусков, более 13 тыс. документов — в электронном виде.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, более 48 тыс.пропусков утвердили в Ленинском районе, больше всего заявок пришло от организаций Кировского района, свыше 3,6 тыс.

В работе были задействованы 28 сотрудников администраций районов города и мэрии Саратова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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