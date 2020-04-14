В Саратове водитель Volkswagen потерял управление и сбил мужчину
Авария произошла в Заводском районе
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Вчера, 13 апреля, в 20:40 во дворе дома №31 на Тульской улице Заводского района Саратова произошло ДТП.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, 38-летний водитель Volkswagen Tiguan, по предварительным данным, потерял управление и сбил 39-летнего пешехода.
Пострадавшего госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU