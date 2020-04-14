В Саратове водитель Volkswagen потерял управление и сбил мужчину

14 Апр 2020 2020-04-14T08:28:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера, 13 апреля, в 20:40 во дворе дома №31 на Тульской улице Заводского района Саратова произошло ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, 38-летний водитель Volkswagen Tiguan, по предварительным данным, потерял управление и сбил 39-летнего пешехода.

Пострадавшего госпитализировали.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU