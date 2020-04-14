В поселке под Энгельсом до смерти забили женщину
Ей переломали ребра
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В Энгельсском районе Саратовской области 13 апреля была обнаружена забитая до смерти женщина.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело было найдено в квартире дома по улице Мясокомбинат поселка Приволжский.
Эксперт установил, что причиной смерти стала тупая травма груди и живота с кровоизлиянием в брюшную полость. Кроме того, у 48-летней погибшей переломаны ребра.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровья, что повлекло смерть потерпевшего». Идет поиск подозреваемого.
ИСТОЧНИК KP.RU