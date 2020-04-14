2020-04-14T08:22:31+03:00
Происшествия

В Саратове наркоман украл у знакомых две пилы

Сумма ущерба составила 11 тыс. рублей
Дарья Вострикова
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Полиция Волжского района раскрыла кражу у 34-летнего местного жителя.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 20:00 12 апреля до 15:00 13 апреля его знакомый унес две пилы и лобзик из нежилого строящегося дома на Жигулевской улице, 28 в Саратове.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 34-летний рецидивист-наркоман.

Мужчина признался в содеянном, на него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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