В Балашове ночью погиб водитель мопеда при столкновении с легковушкой

14 Апр 2020 2020-04-14T08:28:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В Балашове Саратовской области погиб водитель мопеда.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла поздно вечером 13 апреля.

По предварительной версии, напротив дома №131 по улице 9-го Января столкнулись Opel Astra и мопед Racer. При этом ГИБДД полагает, что легковушка под управлением 25-летнего мужчины вылетела на встречную полосу.

В аварии 26-летний водитель мопеда скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU