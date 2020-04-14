2020-04-14T08:28:06+03:00
Происшествия

В Балашове ночью погиб водитель мопеда при столкновении с легковушкой

По предварительной версии, иномарка вылетела на встречную полосу
Екатерина Семенова
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Фото ГИБДД областиФото ГИБДД области
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В Балашове Саратовской области погиб водитель мопеда.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла поздно вечером 13 апреля.

По предварительной версии, напротив дома №131 по улице 9-го Января столкнулись Opel Astra и мопед Racer. При этом ГИБДД полагает, что легковушка под управлением 25-летнего мужчины вылетела на встречную полосу.

В аварии 26-летний водитель мопеда скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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