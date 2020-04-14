В Балашове ночью погиб водитель мопеда при столкновении с легковушкой
По предварительной версии, иномарка вылетела на встречную полосу
Фото ГИБДД области
Изменить размер текста:
В Балашове Саратовской области погиб водитель мопеда.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла поздно вечером 13 апреля.
По предварительной версии, напротив дома №131 по улице 9-го Января столкнулись Opel Astra и мопед Racer. При этом ГИБДД полагает, что легковушка под управлением 25-летнего мужчины вылетела на встречную полосу.
В аварии 26-летний водитель мопеда скончался.
ИСТОЧНИК KP.RU