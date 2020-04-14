Количества заразившихся коронавирусом в Саратове на 14 апреля 2020 года: число выросло на четыре человека

14 Апр 2020 2020-04-14T00:14:17+03:00

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По данным на 14 апреля, количество заразившихся коронавирусом в Саратовской области выросло на четыре человека.

Об этом на заседании оперативного штаба заявил председатель правительства Александр Стрелюхин. Его слова подтвердила глава местного Роспотребнадзора Ольга Кожанова.

Стало также известно о еще одной смерти. Женщина в возрасте 90 лет поступила в больницу с пневмонией, но вскоре скончалась о сердечно-сосудистого заболевания. Вирус у нее был диагностирован уже после смерти.

Еще два человека вылечились от коронавируса и были выписаны.

Александр Стрелюхин о новых зараженных коронавирусом за 13 апреля 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU