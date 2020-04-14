Количества заразившихся коронавирусом в Саратове на 14 апреля 2020 года: число выросло на четыре человека
По данным на 14 апреля, количество заразившихся коронавирусом в Саратовской области выросло на четыре человека.
Об этом на заседании оперативного штаба заявил председатель правительства Александр Стрелюхин. Его слова подтвердила глава местного Роспотребнадзора Ольга Кожанова.
Стало также известно о еще одной смерти. Женщина в возрасте 90 лет поступила в больницу с пневмонией, но вскоре скончалась о сердечно-сосудистого заболевания. Вирус у нее был диагностирован уже после смерти.
Еще два человека вылечились от коронавируса и были выписаны.
Александр Стрелюхин о новых зараженных коронавирусом за 13 апреля
ИСТОЧНИК KP.RU