МЧС ведет активную дезинфекцию Ершовского района от коронавируса

13 Апр 2020 2020-04-13T20:58:21+03:00

Там сформировался крупнейший после Саратова очаг заболеваемости

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На заседании оперативного штаба Саратовской области по предотвращению распространения коронавирус была отдельно затронута тема высокой заболеваемости граждан в двух районах – Ершовском и Татищевском.

Именно там, после Саратова, сформировались наиболее массовые очаги заражения.

По словам главы Роспотребнадзора области Ольги Кожановой, всего в области выявлено порядка 500 человек из числа контактных лиц. Из них около 100 в Ершове и более 80 в селе Вязовка Татищевского района.

Сейчас в больнице Ершова находятся шесть медработников, за которыми установлено наблюдение.

Ведется активная дезинфекция в Ершове. Отдельно ведется работа по профилю Приволжской железной дороги. Там сформирован штаб под председательством Сергея Альмеева, который поставил задачу сохранить здоровье каждого работника. Сегодня были обработаны пять объектов на территории локомотивного депо. Завтра работа будет продолжена.

Представитель ГУ МЧС отметил, что мобильная группа продезинфицировала порядка 90 объектов в Ершовском районе. Это места массового скопления людей, например, школа, вокзал, поликлиника, банк, 40 магазинов, 25 остановочных павильонов и другие здания и сооружения.

Председатель правительства Александр Стрелюхин поставил задачу не прекращать дезинфекцию.

Ранее так же было обработано село Вязовка.

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ИСТОЧНИК KP.RU