2020-04-13T20:22:16+03:00
Общество

Вячеслав Володин намерен встретиться с саратовскими бизнесменами

Планируется пригласить представителей малого и среднего бизнеса
Екатерина Семенова
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин намерен встретиться с предпринимателями Саратовской области.

Об этом сообщает паблик сторонников Володина в соцсети Instagram.

Точная дата еще не определена, но это произойдет в ближайшее время. Планируется, что во встрече примут участие представители малого и среднего бизнеса.

Напомним, ранее саратовские предприниматели написали Вячеславу Володину открытое письмо, в котором предложили рассмотреть возможность поддержки бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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