Вячеслав Володин намерен встретиться с саратовскими бизнесменами
Планируется пригласить представителей малого и среднего бизнеса
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин намерен встретиться с предпринимателями Саратовской области.
Об этом сообщает паблик сторонников Володина в соцсети Instagram.
Точная дата еще не определена, но это произойдет в ближайшее время. Планируется, что во встрече примут участие представители малого и среднего бизнеса.
Напомним, ранее саратовские предприниматели написали Вячеславу Володину открытое письмо, в котором предложили рассмотреть возможность поддержки бизнеса.
ИСТОЧНИК KP.RU