2020-04-13T19:52:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Власти о корнавирусе в Саратове: Одними призывами не обойдемся, начинаем применять меры воздействия

Александр Стрелюхин заметил, что уговорами дома людей уже не удержишь, начнутся наказания
Екатерина Семенова
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Александр СтрелюхинАлександр СтрелюхинФото: Александр Уриевский
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На заседание оперативного штаба 13 аперля председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин отметил ухудшение индекса самоизоляции жителей региона.

- Индекс 2,7. Это не худший индекс в регионе, но нельзя на них только ориентироваться. Люди устали, и дети на улицах. Мы на дистанционное обучение перешли, чтобы дети оставались дома. А мы видим, что сейчас они на улицах – это недопустимо.

Мы провели консультации с руководством ГУ МВД области. Будет ряд мероприятий. Вчера вышло постановление премьера Мишустина, которое определяет порядок составления протоколов по административным нарушениям.

Завтра утром на заседании во взаимодействии с министерствами, полицией, Росгвардией, Роспотребнадзором создадим рабочие группы, которые будут работать по выявлению организаций, которые нарушают постановление о запрете работы. Одними призывами мы не обойдемся, к сожалению. Поэтому давайте применять административные меры воздействия, - заявил Стрелюхин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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