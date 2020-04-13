Александр Стрелюхин о приезжих в Саратов из Москвы: Максимально выявлять и отрабатывать на предмет заражения коронавирусом
Заболевшие в Москве и Московской области составляют сегодня 75% заражений по стране
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Надо проверить всех тех, кто вернулся из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга. Об этом поручение дал на заседании оперативного штаба 13 апреля председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин.
- Хотелось бы, чтоб завтра сделали полный свод. И надо наметить соответствующий объем мероприятий. Учет будет сложный. Поэтому просьба отработать механизмы и посмотрите, как их максимально выявлять и отрабатывать, - заявил Стрелюхин.
ИСТОЧНИК KP.RU