Александр Стрелюхин о приезжих в Саратов из Москвы: Максимально выявлять и отрабатывать на предмет заражения коронавирусом

13 Апр 2020 2020-04-13T19:45:14+03:00

Заболевшие в Москве и Московской области составляют сегодня 75% заражений по стране

Изменить размер текста: A A

Надо проверить всех тех, кто вернулся из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга. Об этом поручение дал на заседании оперативного штаба 13 апреля председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин.

- Хотелось бы, чтоб завтра сделали полный свод. И надо наметить соответствующий объем мероприятий. Учет будет сложный. Поэтому просьба отработать механизмы и посмотрите, как их максимально выявлять и отрабатывать, - заявил Стрелюхин.

ИСТОЧНИК KP.RU