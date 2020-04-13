2020-04-13T19:44:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Горячее обертывание при коронавирусе: комментарий эксперта

«КП» выяснила, работает ли метод профессора Залманова
Дарья Вострикова
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Глава израильского института психосоматики Эли Тальберг считает, что горячее обертывание может помочь при коронавирусной инфекцииГлава израильского института психосоматики Эли Тальберг считает, что горячее обертывание может помочь при коронавирусной инфекцииФото: кадр из фильма
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Все больше внимания интернет-пользователей привлекает ролик, в котором Глава израильского института психосоматики Эли Тальберг рассказывает о методе, который помогает лечить пневмонию и легочные осложнения при коронавирусной инфекции.

Речь идет о горячих обертываниях по рецепту профессора Абрама Залманова. Который таким способом лечил бронхиты, пневмонии, трахеиты и даже туберкулез легких в первой половине 20 века. То есть, это не клинически апробированный способ лечения.

Логичность применения этого метода Эли Тальберг обосновывает тем, что COVID-19 вызывает фиброз легких и пневмонию, для борьбы с которыми надо активизировать работу легких. Прогревание грудной клетки уничтожает вирусы в межклеточном пространстве, усиливает газообмен в альвеолах и разрушает фиброзные спайки.

Эксперт – врач эндокринолог, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, автору канала и инстаграм DoctorPavlova Зухра Павлова рассказала «КП» об этом лечении.

- Про эффект от обертываний я ничего не слышала и мне кажется, что сейчас в условиях коронавирусной эпидемии будет просто физически людям некогда обертывать пациентов, пытаясь им помочь с неподтвержденным эффектом. Как и на перкуторный массаж, но это точно не навредит. А вот дышать так, чтобы помочь себе, это действительно очень просто и эффективно, – отметила она.

Медик посоветовала не использовать обертывания для лечения острых инфекций дома. Ведь такой метод подразумевает изменение температуры, может привести к переохлаждению, спровоцировать снижение имунного статуса. К тому же, есть масса категорий граждан, которым вообще это противопоказано.

Поэтому лучше отказаться от такого эксперимента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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