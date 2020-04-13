Новый инфекционный центр по лечению заболевших коронавирусом построят в Саратове в поселке Елшанка

13 Апр 2020 2020-04-13T19:38:06+03:00

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По инфекционному центру, строительство которого должно вскоре начаться в Саратове и на который собирают средства «всем миром» высказался председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин.

- В рамках фонда, должен быть создан наблюдательный совет по поступившим средствам. Чтобы все расходование было прозрачным, - заявил Стрелюхин

Зампред правительства Роман Бусаргин пояснил, что сегодня проектный институт «Саратовгражданпроект» ведет активные работы по проектированию центра на 400 коек. 250- детские и 150 - взрослые. Проект задания доведен до региона минздравом. Площадка определена – поселок Елшанка, выезд из Саратова на Петровском тракте.

Выдержаны нормы – должна быть удаленность от жилых домов, но в то же время доступность жителям Саратова и области.

- Это будет восемь корпусов 1-2-3 этажных. Которые соединены коридором. На территории дополнительно разместят необходимые сооружения: пожарные резервуары, котельную, дизель-генераторы. Коммуникации есть в необходимой близости.

На этой неделе планируем встретиться с ресурсоснабжающими организациями и строить – сообщил Бусаргин.

Общая площадь центра составит 28 тыс. кв метров. Блоки спальные с отдельными боксами и входами, чистой и «грязной» зоной, реанимационным отделением и операционной.

На сегодня с минздравом идет согласование по количеству палат.

Задача построить инфекционный комплекс за 4-5 месяцев.

- Задача очень амбициозная. Все работы, связанные с проектированием и строительством будут идти в рамках норм и правил. Будут все современнейшие условия для оказания необходимой медпомощи. Работа началась, она должна продолжаться как можно быстрее, потому что сроки нас поджимают. Пройдет когда-то и коронавирус, а эта больница всегда будет востребована в Саратове и области. Все этапы проектирования, сбора средств и строительства – должны быть доведены до населения. Отдельный разговор – контроль за расходованием средств – заметил председатель правительства Александр Стрелюхин.

ИСТОЧНИК KP.RU