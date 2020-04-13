Коронавирус в Саратове, последние новости: Еще двое заболевших, все из Татищевского района

13 Апр 2020 2020-04-13T20:22:56+03:00

В Татищевском и Ершовском районах выявлены групповые очаги инфекции

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В Саратовской области к 42 случаям коронавируса за день добавилось еще 4. Если про два из них стало известно еще утром, то о еще двух заявил вечером 13 апреля председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин на заседании оперативного штаба.

Эти данные уже подтвердила руководитель Роспотребнадзора в регионе Ольга Кожанова.

- География не изменилась. Эти случаи – Вязовка, Татищевский район.Там сейчас масштабная дезинфекция с участием МЧС, - заявил Стрелюхин.

Вчера взяты 118 тестов в Ершовском районе, еще одном групповом центре заражения, все направлены на анализ.

- Будем смотреть, что происходит там. Сегодня кроме Саратова, самый большой прирост коронавируса в Ершовском и Татищевском районах, - отметил Стрелюхин.

По Саратовской области пневмония выявлена у 75 заболевших за минувшие выходные, 11-12 апреля – данные оперативного штаба.

Александр Стрелюхин о новых зараженных коронавирусом за 13 апреля 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU