В Солнечном-2 в ДТП пострадал пассажир ВАЗ-2114
Столкновение произошло на пересечении улиц Лисина и Панченко
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В Кировском районе Саратова днем 13 апреля в поселке Солнечный-2 столкнулись два автомобиля, есть пострадавший.
На пересечении улиц Лисина и Панченко не разъехались ВАЗ-2114 и Nissan.
Из отечественного авто приехавшие на ДТП специалисты Центра медицины катастроф забрали с травмами 26-летнего пассажира.
Кто и кому не уступил право преимущественного проезда устанавливают инспекторы ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU