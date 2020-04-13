В Солнечном-2 в ДТП пострадал пассажир ВАЗ-2114

13 Апр 2020 2020-04-13T18:55:12+03:00

Столкновение произошло на пересечении улиц Лисина и Панченко

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В Кировском районе Саратова днем 13 апреля в поселке Солнечный-2 столкнулись два автомобиля, есть пострадавший.

На пересечении улиц Лисина и Панченко не разъехались ВАЗ-2114 и Nissan.

Из отечественного авто приехавшие на ДТП специалисты Центра медицины катастроф забрали с травмами 26-летнего пассажира.

Кто и кому не уступил право преимущественного проезда устанавливают инспекторы ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU