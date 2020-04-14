Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей Саратовской области

14 Апр 2020 2020-04-14T06:00:09+03:00

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Сегодня, 14 апреля, в Саратовской области осадков не ожидается.

- Будет переменная облачность, утром местами туман с видимостью 500–1000 метров. Ветер подует с юго-запада со скоростью 5–10 м/с и порывами до 14 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС со ссылкой на областной Гидрометцентр.

Температура днем поднимется до +13…+18 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU