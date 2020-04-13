Радаев предложил расширить перечень отраслей, которые смогут рассчитывать на господдержку
Губернатор области Валерий Радаев обратился в Правительство РФ с инициативой расширить перечень отраслей российской экономики, наиболее пострадавших в условиях распространения коронавируса.
Напомним, в стране приостановлена деятельность объектов розничной торговли. Исключения составили аптеки, магазины продуктов и промтоваров первой необходимости, а также точки по продаже газет и журналов, товаров для животных. Кроме того, разрешена продажа товаров дистанционно, в том числе с доставкой.
В зоне риска оказались предприятия малого бизнеса, не вошедшие в перечень. В обороте розничной торговли области доля субъектов малого и среднего бизнеса — 46%. И большинство из них вынуждены были приостановить деятельность. Правительство региона, руководствуясь необходимостью первоочередной поддержки предпринимательства, предложило включить в перечень еще ряд видов деятельности.
В их числе торговля:
– компьютерами и периферийными устройствами, телекоммуникационным оборудованием, аудио- и видеотехникой, бытовыми электротоварами;
– текстилем и мебелью;
– лакокрасочными материалами, скобяными изделиями и стеклом, покрытиями для пола и стен, осветительными приборами;
– книгами, газетами и канцтоварами, аудио- и видеоносителями;
– спортоборудованием, играми и игрушками;
– одеждой и обувью;
– медицинскими и ортопедическими изделиями, косметическими средствами и товарами личной гигиены;
– цветами, семенами, удобрениями, кормами для домашних животных.
Также предложено включить торговлю текстилем, одеждой, обувью и прочими товарами в нестационарных объектах и на рынках, а также деятельность комиссионных магазинов.
Включение в перечень позволит малому и среднему бизнесу рассчитывать на дополнительные меры поддержки на федеральном и региональном уровне. Напомним, перечень пострадавших отраслей утвержден Правительством РФ 6 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU