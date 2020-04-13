2020-04-13T16:43:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Радаев предложил расширить перечень отраслей, которые смогут рассчитывать на господдержку

В список вошли торговля семенами, текстилем, мебелью, компьютерами и одеждой
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Валерий РадаевВалерий Радаев
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Губернатор области Валерий Радаев обратился в Правительство РФ с инициативой расширить перечень отраслей российской экономики, наиболее пострадавших в условиях распространения коронавируса.

Напомним, в стране приостановлена деятельность объектов розничной торговли. Исключения составили аптеки, магазины продуктов и промтоваров первой необходимости, а также точки по продаже газет и журналов, товаров для животных. Кроме того, разрешена продажа товаров дистанционно, в том числе с доставкой.

В зоне риска оказались предприятия малого бизнеса, не вошедшие в перечень. В обороте розничной торговли области доля субъектов малого и среднего бизнеса — 46%. И большинство из них вынуждены были приостановить деятельность. Правительство региона, руководствуясь необходимостью первоочередной поддержки предпринимательства, предложило включить в перечень еще ряд видов деятельности.

В их числе торговля:

– компьютерами и периферийными устройствами, телекоммуникационным оборудованием, аудио- и видеотехникой, бытовыми электротоварами;

– текстилем и мебелью;

– лакокрасочными материалами, скобяными изделиями и стеклом, покрытиями для пола и стен, осветительными приборами;

– книгами, газетами и канцтоварами, аудио- и видеоносителями;

– спортоборудованием, играми и игрушками;

– одеждой и обувью;

– медицинскими и ортопедическими изделиями, косметическими средствами и товарами личной гигиены;

– цветами, семенами, удобрениями, кормами для домашних животных.

Также предложено включить торговлю текстилем, одеждой, обувью и прочими товарами в нестационарных объектах и на рынках, а также деятельность комиссионных магазинов.

Включение в перечень позволит малому и среднему бизнесу рассчитывать на дополнительные меры поддержки на федеральном и региональном уровне. Напомним, перечень пострадавших отраслей утвержден Правительством РФ 6 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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