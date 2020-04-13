Пик коронавируса в Саратове: Прогноз Татьяны Голиковой заболеваемости по регионам

13 Апр 2020 2020-04-13T17:12:27+03:00

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Президент России Владимир Путин 13 апреля провел очередное селекторное совещание с членами правительства и главами регионов в связи с ситуацией по коронавирусу.

Вице-премьер правительства России Татьяна Голикова доложила о положении дел в целом по стране. Она заметила, что большинство случаев заболевания приходится на Москву и Московскую область. За сутки процент роста составляет более 16%. В большинстве регионов прирост ниже среднероссийского.

По словам Голиковой, в России прошло два инкубационных периода. В других странах к этому времени фиксировался либо сильный рост, либо переход на плато. В Москве же, как отметила вице-премьер, ожидается именно рост на этой неделе.

Другие регионы отстают на 3-4 недели от столицы, поэтому у властей на местах есть время подготовить койки и применить жесткие меры для пресечения распространения заболевания.

Татьяна Голикова с сожалением заметила, что коэффициент изоляции в ряде регионов весьма низок. Хотя разобщение граждан — основной способ справиться с пандемией.

Напомним, в Саратовской области уже подготовлены 152 койки с кислородом для госпитализации больных коронавирусом. Министр здравоохранения области Наталья Мазина отметила, что дополнительно к городской больнице №10 Саратова и областной детской инфекционной больнице развернуты и полностью готовы к приему пациентов еще 100 коек во второй городской больнице. Таким образом, имеются 362 места для размещения пациентов. Еще 670 находятся в процессе перепрофилирования.

Еще 300 коек готовы выделить клиники Саратовского медуниверситета — эта тема сейчас в стадии проработки и будет завершена к концу недели.

Распределение заболевших и выздоровевших по районам Саратовской области

ИСТОЧНИК KP.RU