Самоизоляция в Саратове: спортсмены соревновались через Instagram

13 Апр 2020 2020-04-13T17:03:07+03:00

Соперники каждый день выполняли задания

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В связи с самоизоляцией инициативная группа спортсменов по морскому многоборью провела онлайн-соревнования через Instagram.

Как рассказали «КП-Саратов» в Управлении по физической культуре и спорту городской администрации, в них приняли участие саратовцы и представители из других городов России, а также ближнего зарубежья.

Соперники в течение недели каждый день получали задание, которое выполняли дома и фиксировали на видео. Кто сделал больше и техничнее, был сильнее и выдержаннее, получил призовые места.

Среди мужчин третьим стал Иван Елизаров. Это же место среди женщин завоевала Анастасия Солдатова, серебро выиграла Мария Пушкарева.

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ИСТОЧНИК KP.RU