Самоизоляция в Саратове: спортсмены соревновались через Instagram
В связи с самоизоляцией инициативная группа спортсменов по морскому многоборью провела онлайн-соревнования через Instagram.
Как рассказали «КП-Саратов» в Управлении по физической культуре и спорту городской администрации, в них приняли участие саратовцы и представители из других городов России, а также ближнего зарубежья.
Соперники в течение недели каждый день получали задание, которое выполняли дома и фиксировали на видео. Кто сделал больше и техничнее, был сильнее и выдержаннее, получил призовые места.
Среди мужчин третьим стал Иван Елизаров. Это же место среди женщин завоевала Анастасия Солдатова, серебро выиграла Мария Пушкарева.
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ИСТОЧНИК KP.RU