Прокуратура помогла сироте из Саратова получить квартиру
Прокуратура Заводского района Саратова провела проверку по обращению 23-летней местной жительницы, сироты.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, девушка состояла на учете в списке граждан, которые имеют право на внеочередное получение жилья. Однако в 18 лет его у нее так и не было.
Тогда прокуратура обратилась в суд с иском об обязании регионального министерства строительства и ЖКХ обеспечить сироту жильем.
Требования удовлетворены, девушке предоставили благоустроенную квартиру в Саратове.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU