2020-04-13T16:59:54+03:00
Общество

Прокуратура помогла сироте из Саратова получить квартиру

Пришлось обратиться в суд
Дарья Вострикова
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Прокуратура Заводского района Саратова провела проверку по обращению 23-летней местной жительницы, сироты.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, девушка состояла на учете в списке граждан, которые имеют право на внеочередное получение жилья. Однако в 18 лет его у нее так и не было.

Тогда прокуратура обратилась в суд с иском об обязании регионального министерства строительства и ЖКХ обеспечить сироту жильем.

Требования удовлетворены, девушке предоставили благоустроенную квартиру в Саратове.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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